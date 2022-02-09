Loic Remy, Adana Demirspor'a transfer oldu
Adana Demirspor son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Loic Remy'yi transfer etti.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor transferin son gününde kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirdi.
Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'un transfer ettiği Loic Remy'yi renklerine bağladı. Akdeniz ekibi Fransız golcünün lisansını çıkardı.
Loic Remy bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 9 resmi maçta süre almış ancak skor katkısı yapamamıştı.
35 yaşındaki santrfor geçen sezon ise Karadeniz ekibinin formasıyla 19 maçta 7 gole imza attı.
Adana Demirspor transferin son gününde Çaykur Rizespor'dan Damjan Djokovic'i de kiralık olarak renklerine bağlamıştı.