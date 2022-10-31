Loic Mbe Soh kim kaç yaşında? Loic Mbe Soh kariyeri
İngiliz basını Fenerbahçe’nin Loic Mbe Soh ile ilgilendiğini ileri sürdü. Peki, Loic Mbe Soh kim? Loic Mbe Soh kaç yaşında?
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen Loic Mbe Soh'u listesine aldığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberde transferde sona yaklaşıldığı ifade edildi. Peki, Loic Mbe Soh kimdir?
Loic Mbe Soh kim kaç yaşında? Loic Mbe Soh kariyeri
Loic Mbe Soh 13 Haziran 2021'de Kamerun'da dünyaya geldi. 2013 yılında Paris Saint Germain altyapısına transfer olan Loic Mbe Soh, 2019'de profesyonel kariyerine adım attı. PSG formasıyla 3 maça çıkan Loic Mbe Soh sahada 239 dakika forma giydi. 2020 yılında Loic Mbe Soh, İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu. Loic Mbe Soh, İngiliz ekibiyle 11 maçta forma giydi. Fransız vatandaşı olan futbolcu defans hattında görev alıyor. Genç futbolcu ayrıca Fransa U19 Milli Takımı forması giyiyor.