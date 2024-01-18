  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altınok'a tebrik telefonu açan Bahçeli: İnşallah Ankara’yı kazanacağız!

Samsun-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Türkiye ile Rusya arasında deniz yolu petrol sevkiyatında: Ruslar yeni yılda rekora imza attı!

Dünya tahvil devinden Türkiye için yatırım mesajı

Meteoroloji'den uyarı: Bugün ve pazar günü yağmur bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava nasıl olacak?

İtalya’da iklim protestosuna karşı ‘eko-vandal' yasası: Tarihi yapılara zarar! İtalya ülkesi çözmek için harekete geçti

AK Parti'den deprem bölgesindeki iller için yeni isimler

Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi Eskişehir’de enselendi!

Piyasa değeri milyonlarca lira: 1 milyon paket ele geçirildi

Türk devi ASELSAN ile Türk Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki dev sözleşme Dünyayı sarsacak proje
Yerel Lodos pazarı yıktı geçti! Panik dolu anlar kamerada
Yerel

Lodos pazarı yıktı geçti! Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-01-18 22:54:00 - 2024-01-18 22:57:56

Sultangazi'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, pazar esnafına zor anlar yaşattı. Aniden etkisini gösteren lodos esnafın çadırını uçurup tezgahını devirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi’nde kurulan bir pazarda akşam saatlerinde esnafın toplanmak için hazırlık yaptığı esnada aniden etkisini gösteren lodos zor anlar yaşattı.

Pazar esnafının tezgahları devrildi

Şiddetli lodos çadırları uçurarak esnafın tezgahını devirdi. Pazar esnafı kalan malzemelerini kurtarmak için mücadele ederken lodos nedeniyle çadırların savrulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti
Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti

Yaşam

Lodos Gölcük Tabiat Parkı’nı yıktı geçti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye açıklaması: Yeni lodos, Lodosun yeniden sahneye çıkışı! Flaş meteorolojik uyarılar ve beklenen etkiler
Türkiye açıklaması: Yeni lodos, Lodosun yeniden sahneye çıkışı! Flaş meteorolojik uyarılar ve beklenen etkiler

Yaşam

Türkiye açıklaması: Yeni lodos, Lodosun yeniden sahneye çıkışı! Flaş meteorolojik uyarılar ve beklenen etkiler

Şiddetli lodos şehri altüst etti!
Şiddetli lodos şehri altüst etti!

Gündem

Şiddetli lodos şehri altüst etti!

Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! "Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"
Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! “Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

Gündem

Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! “Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23