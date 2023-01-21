Locaefendisi’nin Meral’i, Altılı Masa’ya o öneriyi getirecek! Mister Kemal’in sigortası fena atacak

Tamer Korkmaz, Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nda ısrarcı olduğunu belirtti. "Anlaşılan o ki… Locaefendisi’nin Meral’i, Altılı Masa’ya 'Ekrem Kardeş' önerisini getirecektir. Hal böyleyken… Mister Kemal’in 'sigortasının atacağını' söylemeye gerek var mı?" ifadelerini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Öne çekilmiş seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı belirginleşti.

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Altılı Ganyan masasının ortak adayının ise Şubat’ta açıklanması bekleniyor.

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“Bu fırsat kaçmaz!” kafasındaki Kemal Kılıçdarson, adaylık için fevkalade kararlı!

Altılı Masa’nın ortak adayı ilan edilmek istiyor.

Bu mümkün olmadığı takdirde, CHP’nin adayı olarak sahneye çıkacak.

MERAL ABLA’DAN VİZE YOK

Altılı Ganyan’daki Altın Kupon’un Sahibi Akşener ise Kılıçdarson’un ortak adaylığına en başından beri karşı…

Bu tavrından hiç taviz vermedi.

“Çark edecek” gibi de görünmüyor.

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Mister Kemal “Belediye başkanlarımız (İmamoğlu ve Yavaş) görevlerine devam edecekler” diye ikide bir hatırlatmasına rağmen…

Meral Hanım’ın konumu değişmiyor.

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Anlaşılan o ki…

Locaefendisi’nin Meral’i, Altılı Masa’ya “Ekrem Kardeş” önerisini getirecektir.

BU İŞ, NEREYE VARIR?

Hal böyleyken…

Mister Kemal’in “sigortasının atacağını” söylemeye gerek var mı?

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Her iki genel başkan da, ısrarlarından vazgeçmedikleri takdirde; bu iş, İkili Aday’a gider!

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O vakit…

Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı olurken…

İmamoğlu ise “CHP’den istifa etmek suretiyle” İP’leri Pensilvanya’nın Elindeki Parti tarafından aday gösterilir!

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HDPKK’nın da kendi adayıyla seçime gireceği hesaba katıldığında Zillet’çiler Cephesindeki oyların bölüneceği bellidir.

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Masadakiler bunu göze alabilirler mi?

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Alamazlarsa…

“Ortak Aday” olarak dışarıdan bir isim üzerinde uzlaşabilirler mi?

Bu suallerin cevabı, şimdilik net değil.

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Şayet, masadan “Ortak Aday” değil de “İkili Aday” çıkarsa…

Bu, Büyük Sermaye’nin (Komprador Burjuvazi’nin) Mavi Boncuk’u İmamson’a taktığı anlamına gelecektir!"