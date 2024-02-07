Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon, 26 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye yönelik azami 23 milyar dolarlık F-16 Blok 70 tedarikini ilişkin bildirimde bulundu. ABD Kongresi’nin onayına sunulan tedarike yönelik olarak Senato’dan bir itiraz yapıldı.

Ermeni, Yunan ve Yahudi lobilerinin devreye girmesiyle ABD’li Senator Rand Paul, Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 satışının engellenmesin dair bir yasa tasarısı düzenledi. Düzenlenen yasa tasarısının onaylanması için ABD Temsilciler Meclisi ile ABD Senatosu’nda çoğunluğun destek vermesi şartı bulunuyor.

Yasa tasarısı onaylanmaz ve başka herhangi bir itiraz gelmez ise 10 Şubat 2024 tarihine kadar F-16 satışı ABD Kongresi’nde onaylanacak.

ABD Savunma Bakanlığı bildirimde bulunmuştu

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ABD Savunma Bakanlığı, 26 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 satışı için yabancı askeri satış (FMS) bildiriminde bulunmuştu.

Pentagon bildirimde bulundu

Pentagon tarafından Türkiye için yapılan bildirim, yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını içeriyor. 40 adet F-16 Blok 70’ten 32 adedi tek, 8 adedi ise çift kişilik konfigürasyonda alınacak.

F-16 Blok 70 savaş uçaklarının yanında ise; 149 AN/APG-83 AESA SABR Radarı, 48 F-110 Turbofan Motoru, 858 LAU-129 Güdümlü Füze Lançeri, 168 Entegre Viper Elektronik Harp Suiti, 44 M61 Vulcan Topu, 16 AN/AAQ-33 Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu, 952 AMRAAM AIM-120C-8 Hava Hava Füzesi, 96 AMRAAM Güdüm Bölümü, 864 GBU-39/B Minyatür Bomba, 96 AGM-88B HARM Anti-Radyasyon Füzesi, 401 AIM-9X Block II Sidewinder Hava Hava Füzesi, 96 AGM-88E Gelişmiş Anti-Radyasyon Füzesi (AARGM), ek sistemler alınacak.