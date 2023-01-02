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Gündem “Loading Halkım Loading” dedi! Alay konusu oldu
Gündem

“Loading Halkım Loading” dedi! Alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında “Loading halkım loading” diye bir video yayınladı. Herkes “Bir yenilgiye daha hazırlanıyor” yorumları yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 13:22:00 -
"Loading Halkım Loading" dedi! Alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı seçim meydanlarından 11 kez mağlup olarak ayrıldı. Ama yenilen pehlivan güreşe doymadı. 2022 yılının son gününde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “2023’ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz” diyerek kendisinin Cumhurbaşkanı olacağını kastedince alaya alındı.

“Sevgili halkım, bir fırtına geliyor unutmayın. Güzel bir fırtına... Mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak. Loading halkım loading. Binlerce sorunun çözümü loading. Bay Kemal’i bekleyin” sözlerini duyanlar şu yorumu yapmaktan kendini alamadı;

Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 12. kez kaybetmeye hazırlanıyor...

İşte bazı paylaşımlar.

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