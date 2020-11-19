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Gündem LNG gemisi nedir? LNG gemisinin içinde ne var
Gündem

LNG gemisi nedir? LNG gemisinin içinde ne var

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. Vatandaşlar LNG gemisi nedir? LNG gemisinin içinde neler var? Gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:25:00 -
LNG gemisi nedir? LNG gemisinin içinde ne var

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı. Uluslararası gemi takip verilerinden edinilen bilgiye göre, 11 Kasım'da Fransa'dan ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

LNG gemileri dünyada gaz tankeri olarak da isimlendiriliyor. Milyonlarca vatandaş Türkiye’ye ulaşan gemi ile ilgili araştırmalara koyuldu. Google arama motorlarında LNG gemisinin içinde ne olduğuna ilişkin sorular soruldu. Peki LNG gemisi nedir? LNG gemisinin içinde ne var? İşte detaylar…

LNG gemisi nedir?

Gaz tankeri, sıvılaştırılmış (LPG, LNG gibi) ya da sıkıştırılmış halde gaz taşıyan gemilerdir. Bu gemiler taşıdıkları yükün arz ettiği tehlike sebebi ile yüksek emniyet standartları ile donatılmışlardır. Yüklerin bulunduğu tanklar ise gazı sıvı halde tutabilmek için özel soğutma sistemlerine sahiptir.

Petrol gazları, doğal gaz, amonyak en çok taşınan yüklerdendir. Taşıdığı yüke göre özel olarak dizayn edilirler.

 

 

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