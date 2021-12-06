  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ljajic kamburu bitmek üzere!
Spor

Ljajic kamburu bitmek üzere!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 4 isimden biri olan ve takımın en büyük maddi anlamda kamburu olan Adem Ljajic'te flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:28:00 -
Ljajic kamburu bitmek üzere!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 4 isimden biri olan ve takımın en büyük maddi anlamda kamburu olan Adem Ljajic'te flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro.

Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüştü. 

Sırp futbolcunun menajeri Ramadani, siyah beyazlı yönetime kulüp aradıklarını belirterek, kendilerinin de devre arasında ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletti.

Yıllık ücreti 3.4 milyon euro olan Beşiktaş'ın Serie A ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında PAOK ile Salernitana'dan gelen teklifleri reddetmişti.

Beşiktaş kariyeri boyunca çıktığı 85 müsabakada 18 gol 26 asist üreten ve kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları da giyen 29 yaşındaki Sırp yıldız Ljajic, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te gerçekleşen “Demokrasi Konuşmaları” programına katıldı. Erdoğan, "Burada meselenin dolar olmadığ..
Dolar ile ilgili çarpıcı uyarı: Dolar yerine onu alın
Ekonomi

Dolar ile ilgili çarpıcı uyarı: Dolar yerine onu alın

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurundaki artışa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay