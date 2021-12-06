Ljajic kamburu bitmek üzere!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 4 isimden biri olan ve takımın en büyük maddi anlamda kamburu olan Adem Ljajic'te flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro.

Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüştü.

Sırp futbolcunun menajeri Ramadani, siyah beyazlı yönetime kulüp aradıklarını belirterek, kendilerinin de devre arasında ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletti.

Yıllık ücreti 3.4 milyon euro olan Beşiktaş'ın Serie A ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında PAOK ile Salernitana'dan gelen teklifleri reddetmişti.

Beşiktaş kariyeri boyunca çıktığı 85 müsabakada 18 gol 26 asist üreten ve kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları da giyen 29 yaşındaki Sırp yıldız Ljajic, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.