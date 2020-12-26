Liyakat lafta kaldı! Belediye değil yandaşın çiftliği

Yıllarca didinip binbir zorlukla okuyan gençler memur olabilmenin hayalini güderken, CHP; kendi partililerine sınavsız memurluğun anahtarını veriyor. Seçim meydanlarında “Partizanca davranmak yok. Liyakat sahibi insanları getireceğiz” iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği belediyeler, sınavla atama yapılabilecek memuriyet kadrolarına, onlarca kişi ‘sınavsız’ atadı. CHP’nin yönettiği belediyeler, liyakat düsturunu ayaklar altına aldı. Milyonlarca genç memur olabilmek için yıllarca emek verirken, CHP’li yerel yönetimler özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden onlarca kişiyi sınavsız memur yaptı.

Tek tek ortaya çıktı

Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporlarına göre, bazı belediyelerdeki özel kalem atamaları, mevzuata aykırı olarak belirlendi. 2019 yılında yapılan denetime ilişkin hazırlanan raporlarda, usulsüzlükler tek tek sıralandı. Sınavsız memuriyetin ve kadronun dağıtıldığı belediyeler arasında Beylikdüzü, Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Şişli ve Seyhan belediyeleri geliyor.

Belediyelerde sınavsız atama

Rapora göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 4 yılda 2 özel kalem müdürü atandı. 3 Temmuz 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’nin özel kalem müdürlüğüne getirilen Y. S., 11 ay 25 gün görevde kaldıktan sonra 08 Haziran 2016’de büyükşehir belediyesine nakil aldırdı. Beylikdüzü Belediyesi’nde 10 Eylül 2019’da özel kalemde göreve başlayan N. D. ise 35 gün sonra belediyenin memur kadrosuna geçti.

Bir yıl dolmadan memurluk

Beşiktaş Belediyesi, 5 yılda 6 özel kalem müdürü görevlendirdi. Beşiktaş Belediyesi’nde açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atananlardan kimisi 3 ay kimisi 4 ay kimisi de 10 ay içinde memur kadrosuna sınavsız yerleştirildi. Aynı belediyede, özel kalem müdürü atanan bir başka kişi, 2 ay sonra unvan değişikliği üzerinden mühendis, bir diğeri 2 yıl sonra şef kadrosuna geçirildi.

Maltepe Belediyesi’nde 11 yılda özel kalem müdürlüğüne tam 5 farklı kişiyi atandı. Söz konusu kişiler, bir yılını doldurmadan, kurumda sosyolog ve istatistik bölümlerinden kadro aldı. Kartal Belediyesi’nde programcı ve çözümleyici kadroları için mevzuatta öngörülen şartları taşımayan 17 kişi, memuriyete geçirildi. Şişli Belediyesi’nde dolu olan müdür kadrosuna, başka bir memur vekalet ettirildi. Dolu kadroya verilen memur, ‘harcama yetkilisi’ olarak görevlendirildi. Adana Seyhan Belediyesi, 11 yılda özel kalem müdürlüğüne 4 kişiyi atadı. Atanan isimler; bir ay çalıştıktan sonra memur ve belediye başkan yardımcılığı kadrosuna geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mayıs 2019’da gerçekleşen belediye başkanları toplantısında, “Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bilgisi, birikimi, liyakati olan herkesi kucaklayacağız. Bakın çok açık, çok net söylüyorum liyakatli insanları getireceksiniz, sizin verdiğiniz her talimatı derhal yerine getirecek ve belediye başkanı beldeye verdiği sözlerin arkasında duran bir belediye başkanı kimliğiyle halkın önüne çıkacak. Bunu yapacak olan sizin getireceğiniz liyakatli kadrolardır” açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: Milat