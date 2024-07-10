Liyakat bahane, mülakat şahane! CHP'nin maskesi işte böyle düştü

Zafer Şahin, CHP’nin "mülakat" konusundaki maskesini düşürdü. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yapılan mülakatlarda yazılı sınavda başarılı olanların elendiğini ve tanıdık ilişkilerle atamaların yapıldığını belirten Şahin, mahkeme tarafından iptal edilen mülakatların aynı isimlerle yeniden yapıldığını ifade etti. CHP’nin mülakatlara karşı olduğunu söylemesine rağmen uygulamada çelişkili davrandığını vurgulayan Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Güzel sözdür… “Ama’dan önce söylenen her cümle hükümsüzdür.”

Muhalefet günlerdir Hakimlik sınavında 93 puanla Türkiye ikincisi olan Gökhan Kuşoğlu’nun 7 kişinin aynı anda alındığı mülakatta 3 dakikada elenmesini eleştiriyor. “Mülakat hırsızlıktır, adaletsizliktir” diyor! Bununla da yetinmiyor “Atanamayan Öğretmenler ve Liyakat Mitingi” düzenliyor!

Teoride sorun yok. Peki pratikte durumları ne? Yönettikleri belediyelerde atamaları nasıl yapıyorlar? Mesela mülakat var mı CHP’li belediyelerde?

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Tarih 21 Ağustos 2021.. Kadıköy Belediyesi “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı yapıyor. 6 kişilik müdür kadrosu için 35 personel sınava giriyor. Sınava girenler arasında belediyede vekaleten müdürlük yapan 6 kişi de var. Bunların hiçbiri yazılı sınavda ilk altıya giremiyor. Hatta içlerinden biri en düşük puanı alıyor.

Tesadüf bu ya.. 22 Ekim 2022’deki mülakat sınavında görevde yükselmeye hak kazananlar vekaleten müdürlük yapan altı kişi oluyor! Yazılı sınavın sonuncusu da dahil! (İlginçtir kazanların hemen hepsi partinin değişik kademelerinde hatırlı dostlara sahip.)

Yazılı sınavda 86,6 puanla en yüksek ikinci puanı aldığı halde elenen belediye personeli hakkını aramak için dava açıyor. Sen misin hak arayan! Adamı hemen mevcut görev yerinden alıp sürgüne yolluyorlar.

Sonra ne mi oluyor? Mülakatta elenen personeli haklı buluyor mahkeme. Mülakat sınavı iptal ediliyor. Bu arada yerel seçim olmuş, belediye başkanı değişmiş. Yeni Başkanın talimatıyla 26 Nisan 2024’te yeni bir sözlü sınav kurulu oluşturuluyor. Ne güzel diyorsunuz değil mi? Acele etmeyin. Kuruldaki isimler 2022’deki mülakat kurulundakilerle aynı! Mahkemenin usulsüz bulduğu için iptal ettiği mülakatı yapanlar yine aynı kurulda söz sahibi!

Mülakat haksızlıktır diye ortalığı ayağa kaldıracaksın ama kendin uygulamada böyle hareket edeceksin! Madem mülakata karşısınız uygulamaya belediyelerden, öncelikle da Kadıköy’den başlayın. Kamuoyu ne kadar samimi olduğunuzu görsün."