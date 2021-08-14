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Spor Liverpool'dan gollü açılış
Spor

Liverpool'dan gollü açılış

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda Norwich City'yi 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:18:00 -
Liverpool'dan gollü açılış

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 3-0 yendi.

Diogo Jota'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, 65. dakikada Roberto Firmino ve 74. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

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