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Spor

Liverpool'dan bomba transfer! Milli yıldızı istiyor

Liverpool, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:11:00 -
Liverpool'dan bomba transfer! Milli yıldızı istiyor

Bild'de yer alan habere göre Liverpool, 20 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Haberde Schalke'nin ekonomik olarak rahatlamak için 35 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

Genç futbolcunun bu yıl için serbest kalma maddesi bulunmazken 2021'den sonra çıkış maddesi 45 milyon euro olacak.

Ozan Kabak, bu sezon 28 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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