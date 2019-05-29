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Liverpool'dan alkış alan 'oruç' açıklaması

Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, Müslüman futbolcularının oruç tutma kararına saygı duyacağını söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:04
Liverpool'dan alkış alan 'oruç' açıklaması

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, oyuncularının oruç tutmasına karşı olmadığını ve oyuncularının dini inançlarına saygı duyduğunu söyledi.

Alman teknik adam, Mane ve Salah'ı örnek gösterirken, "Oyuncularımın oruç tutmasıyla ilgili bir problemim yok. Oruç tutsalar da, oruç tutmasalar da harikalar. Onların dinlerine saygı duyuyorum. Bazı günler namaz kıldıkları için Mane ve Salah soyunma odasına geç geliyor. Futboldan önemli şeyler de var" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat Pote'ye kızmıştı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Hatayspor'a elenen Ümit Özat ise, oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu için adeta isyan etmişti.

Oruç tutmanın performansı etkilediğini kaydeden teknik adam, "Pote'ye oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle bire bir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç" sözlerini kullandı.

Ajax oyunculara izin verdi

Ramazan ayında oyuncuların oruç tutması konusunda birçok teknik adam farklı görüşlere sahip olurken, bu yıl da iki farklı uygulamayı da gerçekleştiren kulüpler oldu.
Ajax kulübü, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham ile oynadıkları maçta oyuncularının oruç tutmasına izin verdi ve "Ramazan ayının önemini biliyoruz ve oyuncularımızı inançlarını yaşama ve gerekliliklerini yerine getirme konusunda serbest bırakıyoruz." açıklamasını yaptı.

Ajax'ta Mazraoui ve Ziyech de Tottenham maçının 35. dakikasında kenara gelerek oruçlarını açtı.

Fransa'da hakemden oruç molası

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu Youcef Attal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.

Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti. (Sporx)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:04
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  • hizipsavarhizipsavar3 sa önce
    içimizde ki müslüman gözüken ama gerçekte müzlüman rolü yapanlar ümit efen mustafa efendi fatih efendi. siz kimsinizde lan millete fetva veriyorsunuz. hele hele biz siizn yerinize tutarız ne la. kulüpler eğer orda adam varsa derhal bu adamlarla olan sözleşmleini fesh ederler. onlara yakışan budur. amada ne diyor futboldan önemli şeylerde var.
  • Bir düşünenBir düşünen6 sa önce
    Hakkın emrinin mahiyetini anlamayanlar orucu nerden bilecekler. Orucun kefaleti varmis nerden biliyor ozat . Diyanetten fetva mi aldı. Avrupa daki örnek uygulamalara biraz yakından bakmalılar

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