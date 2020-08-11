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Spor

Liverpool, Yunan sol beki resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı..

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:05:00 -
Liverpool, Yunan sol beki resmen duyurdu

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

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