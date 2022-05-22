Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Premier Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Liverpool- Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor?
İngiltere Premier Lig’in son haftasına girilirken henüz şampiyon takım belli olmadı. Ligde ilk sırada 90 puanlı Manchester City yer alırken onu 89 puanlı Liverpool takip ediyor. İki ekibin bu akşam oynayacağı maçların ardından şampiyon belli olacak. Peki, Liverpool maçı saat kaçta?
Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Liverpool ile Wolverhampton bu akşam Türkiye saatiyle 18.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı S Sport naklen yayımlayacak.
Liverpool-Wolverhampton muhtemel 11:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Keïta, Henderson, Thiago; Mané, Jota, Díaz
Wolverhampton: Sa, Boly, Coady, Toti, Jonny, Moutinho, Neves, Ait-Nouri, Chiquinho, Jimenez, Neto