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Spor

Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Premier Lig 10. hafta

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturan Muhammed Salah'lı Liverpool sahasında Harry Kane'li Tottenham'ı konuk edecek. Futbolseverler bu dev maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-27 12:21:00 -
Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Premier Lig 10. hafta

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturan Muhammed Salah'lı Liverpool sahasında Harry Kane'li Tottenham'ı konuk edecek. Futbolseverler bu dev maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Liverpool Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Tottenham maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mücadele İdman TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

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