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Spor Liverpool-Southampton maç sonucu Liverpool-Southampton maçı kaç kaç bitti?
Spor

Liverpool-Southampton maç sonucu Liverpool-Southampton maçı kaç kaç bitti?

Liverpool-Southampton maç özeti: Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak’ın oynamadığı Liverpool-Southampton maçı çok konuşulmaya devam ediliyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti. Peki Premier Lig puan durumu nedir? Premier Lig'de kimin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 07:46:00 - 2021-05-09 07:47:30
Liverpool-Southampton maç sonucu Liverpool-Southampton maçı kaç kaç bitti?

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara​​​​​​​ attı. Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı. Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

Premier Lig puan durumu

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