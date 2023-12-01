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Spor Liverpool milli yıldıza kancayı taktı! Oyuncu bu teklife ne diyecek?
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Liverpool milli yıldıza kancayı taktı! Oyuncu bu teklife ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 16:39:00 -
Liverpool milli yıldıza kancayı taktı! Oyuncu bu teklife ne diyecek?

A Milli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Juventuslu Kenan Yıldız için Liverpool iddiası gündeme geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Liverpool'un Kenan Yıldız'ı takip ettiği belirtildi. Detaylar haberimizde...

AMilli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Juventuslu Kenan Yıldız için Liverpool iddiası gündeme geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Liverpool'un Kenan Yıldız'ı takip ettiği belirtildi. İngiliz ekibinin, Juventus forması giyen milli oyuncuyu Bayern Münih altyapısından beri izlediği ifade edildi.

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Haberde teknik direktör Jürgen Kloop'un Kenan Yıldız'ın özelliklerine sahip bir oyuncu istediği ve kısa süre içinde Juventus'un kapısının çalınabileceği aktarıldı.

ALMANYA MAÇININ YILDIZI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

18 yaşındaki oyuncu, Almanya ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü atan isim olmuştu. Ayrıca maçtaki iyi performansı Avrupa basını tarafından konuşuldu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan, 2022 yılında Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta A takıma seçilen genç yıldız, 5 maçta forma giydi. Genç takımda 31 maça çıkan Kenan, 12 gol ve 7 asist yaptı.

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