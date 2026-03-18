Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da sarı alarm

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Victor Osimhen başta olmak üzere 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

 

OKAN BURUK VE 6 OYUNCU SINIRDA

Mücadele öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

 

MAÇ SAAT 23.00'TE

Anfield'da oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 23.00'te start verecek. Galatasaray'a tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetecek.

