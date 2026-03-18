Liverpool Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
İstanbul'daki ilk maçı Mario Lemina'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield Road'da bu skor avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibe tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak. Liverpool'un tek farklı galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak, iki ve üzeri farkla kazanması durumunda ise tur atlayan taraf ev sahibi ekip olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Anfield Road
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen