  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şüpheli döviz transferlerinde ifadeler ortaya çıktı: Böcek Ailesi neler yapmış neler! Yanlış duymuyorsunuz Cumhuriyet’te yayınlandı! Yeni nesile ibret olacak tespitler 73 ilde operasyon: 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi İsrail’e rahat yok! Her şey bir anda oldu Vali Davut Gül, Bayram öncesinde denetimlerde bulundu İstanbul güvende TCMB'den piyasaları titreten "şahin" mesaj! "Sakın gevşemeyin, her an daha da sıkabiliriz!" Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı: Vatan savunmasının aziz nişanesidir Özel’in ‘yolsuzlara destek’ mitingi için yollar kapalı: İstanbul'un Ekrem çilesi bitmedi Trump'tan müttefiklerine şok Hürmüz tehdidi! "Öyle bir hamle yaparız ki hepsi hizaya gelir!" Olmazsa olmaz iran savaşı bitirecek şartlarını açıkladı
Liverpool Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'daki ilk maçı Mario Lemina'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield Road'da bu skor avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibe tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak. Liverpool'un tek farklı galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak, iki ve üzeri farkla kazanması durumunda ise tur atlayan taraf ev sahibi ekip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Anfield Road

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike​​​​​​​

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Üniversiteli sporculara büyük müjde! Haberal burs oranlarını artırdı
Üniversiteli sporculara büyük müjde! Haberal burs oranlarını artırdı

Yerel

Üniversiteli sporculara büyük müjde! Haberal burs oranlarını artırdı

Kayserispor-Karagümrük maçı bilet fiyatı açıklandı
Kayserispor-Karagümrük maçı bilet fiyatı açıklandı

Spor

Kayserispor-Karagümrük maçı bilet fiyatı açıklandı

Samsunspor İspanya’da 3 fark arıyor: Avrupa’da 22. randevu
Samsunspor İspanya’da 3 fark arıyor: Avrupa’da 22. randevu

Spor

Samsunspor İspanya’da 3 fark arıyor: Avrupa’da 22. randevu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23