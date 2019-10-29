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Spor

Liverpool Arsenal lig kupası maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası’nda tur atlayan ekibin son 8’e kalacağı maçta Liverpool, Anfield'ta Arsenal'ı konuk edecek. Dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool Arsenal lig kupası maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-29 18:56:00 -
Liverpool Arsenal lig kupası maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası’nda tur atlayan ekibin son 8’e kalacağı maçta Liverpool, Anfield'ta Arsenal'ı konuk edecek. Dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool Arsenal lig kupası maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Liverpool Arsenal lig kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Arsenal lig kupası maçı yarın saat 22.30'da başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.

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