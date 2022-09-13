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Spor Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Liverpool ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise ‘Liverpool-Ajax maçı hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 10:01:00 -
Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi gruplarında 2.hafta heyecanı başlıyor. A Grubu’nda Liverpool ile Ajax karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Liverpool ile Ajax 13 Eylül Salı akşamı karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Maçı Exxen ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.

Liverpool: Alisson Becker; Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Harvey Elliott, Thiago Alcantara; Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Nunez

Ajax: Remko Pasveer; Devyne Rensch, Jurrien Timber, Calvin Bassey, Daley Blind; Edson Alvarez, Kenneth Taylor, Steven Berghuis; Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Dusan Tadic

 

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