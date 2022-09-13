Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Liverpool ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise ‘Liverpool-Ajax maçı hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 2.hafta heyecanı başlıyor. A Grubu’nda Liverpool ile Ajax karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Liverpool ile Ajax 13 Eylül Salı akşamı karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Maçı Exxen ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.
Liverpool: Alisson Becker; Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Harvey Elliott, Thiago Alcantara; Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Nunez
Ajax: Remko Pasveer; Devyne Rensch, Jurrien Timber, Calvin Bassey, Daley Blind; Edson Alvarez, Kenneth Taylor, Steven Berghuis; Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Dusan Tadic