Livakovic'i beklerken... Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci!

Fred ve Cengiz Ünder transferleri sonrası Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi kaleci takviyesi. Uzun süredir Dominik Livakovic için mesai harcayan Fenerbahçe yönetiminin, Hırvat eldivenin alternatifini belirlediği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini Dinamo Zagreb'in AEK maçları sonrası gerçekleştirecek. Yine de pürüz çıkması durumunda Sarı-Lacivetliler alternatif ismi belirledi: Mattia Perin.

Haber detayında Livakovic transferinin nihayete erdirilememesi halinde Juventus'un tecrübeli eldiveni Mattia Perin'in kiralanacağı bilgisi verildi.

5 yıldır Juventus forması giyen Mattia Perin, 2018'de Genoa'dan Transfer edilmişti. İtalyan devi bu transfer için 14.2 milyon euro bonservis ödemişti.

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