Litvanya'dan şoke eden Xiaomi açıklaması: Çöpe atın

Çinli Xiaomi telefon devi ile ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Litvanya Savunma Bakanlığı, kendi vatandaşlarına Xiaomi marka cep telefonlarını satın almamalarını, sahip olduklarını ise çöpe atmalarını tavsiye etti. Bakanlık, telefonlardaki ‘sansür özelliği’ni gerekçe gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ulusal sibergüvenlik kurumunun raporuna atıfta bulunurken Xiaomi'nin 'özgür Tibet', 'demokrasi hareketi', 'Tayvan'ın bağımsızlığı çok yaşa' gibi ifadeleri sansürleyen bir özelliğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

"Elinizdekini atın"

Raporda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olan ve Avrupa'da da satılan Mi 10T 5G telefonlarındaki bu yazılımın Avrupa Birliği bölgesi için "kapandığının" ancak istendiği zaman "uzaktan tekrar devreye sokulabileceği" bilgisinin paylaşıldığını belirten Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, "Bizim önerimiz yeni Çin üretimi telefon satın almamanız ve daha önce satın aldıklarınızı mümkün olan en kısa sürede elinizden çıkarmanız yönünde" dedi.

Öte yadan raporda, Xiaomi telefonlarının ‘Singapur’daki bir sunucuya şifrelenmiş telefon kullanım verileri yolladığı’ iddia edildi.

Ayrıca Xiaomi'de yaşanan bu güvenlik sorununun Çinli şirket Huawei’nin ürettiği P40 5G telefonlarında da bir zaafiyet belirlendiği, OnePlus’ın ürünlerinde ise böyle bir şey tespit edilmediği vurgulandı.

Litvanya ve Çin arasında gerilim

Litvanya ve Çin arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor. Çin, geçen ay Litvanya’dan başkent Pekin’de büyükelçisini çekmesini talep etmiş, kendilerinin de Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki elçisini çağıracağını açıklamıştı. Gerginlik, Tayvan’ın Litvanya’daki diplomatik temsilcisinin ‘Tayvan temsilciliği‘ olacağını açıklamasının ardından başlamıştı.