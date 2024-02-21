Listeyi geciktiren CHP Özel'in memleketinde aday çıkaramadı! Fıkra gibi olayı vatandaşlar tiye aldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.

Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtilirken, CHP kanadından hem il ve ilçe hem de Başkan Bilgin açıklama yapmaktan kaçındı.

Vatandaşlardan 'beceriksizlik' yorumu

Öte yandan, Saruhanlılar da durumu 'beceriksizlik' olarak yorumladı. Vatandaşlardan Hasan Ersaygı, "İleride kaybedeceğine şimdiden kaybediyor. Bunun anlamı çekilmek. Beceriksizliklerini ortaya koyuyorlar. Son dakikada mı olur bu" şeklinde konuşurken, geçmiş dönemlerde CHP’de yöneticilik yapmış olan Şerif Ahmet Anat ise, "Beceriksizlik bu. Bu iş son dakikaya bırakılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün ümitlerini bitirdiler burada. Çok kötü oldu. Ben CHP’de yıllarca yöneticilik yaptım. Bize çok ayıp oldu. Özgür Özel’e de çok ayıp oldu. Sonuçta o atadı bu başkanı. Böyle konularda çok dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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Bazı vatandaşlar, "Beceriksizlik yani ne olacak. Bu son dakika olacak iş mi? Bu saate kadar akılları yok muydu? Bir saat önceden ver listeyi. Başka partiden liste verilse de kabul edilmez bence. Onlar da listelerini verdi sonuçta değişiklik yapılamaz diye düşünüyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Bir vatandaş, "Vatanımız için hayırlısı olsun. Demek böyle olması gerekiyormuş" derken, bir başka Saruhanlılı ise, "Evraklarını önceden verip eksiklerini sonradan tamamlaması gerekiyordu. Neden böyle oldu biz de anlayamadık" diye konuştu.