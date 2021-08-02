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Gündem Listeledik, unutmayacağız, unutturmayacağız! O otel ve barlara gitmeyeceklermiş... Bakın nasıl algı oluşturmaya çalıştılar
Gündem

Listeledik, unutmayacağız, unutturmayacağız! O otel ve barlara gitmeyeceklermiş... Bakın nasıl algı oluşturmaya çalıştılar

Türkiye'de günlerdir süren orman yangınları, yürekleri dağlamaya devam ederken aralarında birçoğunun talan edilen ormanların yerine yapılan villalarda oturduğu oyuncu ve şarkıcılardan algı oluşturmaya çalışılan bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:11:00 -
Listeledik, unutmayacağız, unutturmayacağız! O otel ve barlara gitmeyeceklermiş... Bakın nasıl algı oluşturmaya çalıştılar

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'de günlerdir süren orman yangınları yürekleri dağlamaya devam ederken aralarında birçoğunun talan edilen ormanlardaki villarda yaşayan oyuncu ve şarkıcılardan ilginç paylaşımlar geldi.

Algı oluşturmaya çalıştılar

Orman yangınlarının ardından yanan yerlere otel yapılacağına yönelik yalanları gündem yapmak isteyen oyuncu ve şarkıcılar, sırf 'ormanlar oteller için yakılıyor algısı oluşsun' diye dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Adım atmayacaklarmış

Oyuncu Burcu Biricik, ormanlık alanlara otel yapılması halinde oraya adımını atmayacağını öne sürerken şarkıcılar Murat Boz ve Kenan Doğulu da oraya adım atmayacaklarını ve konser vermeyeceklerini iddia etti.

Çoğu ormanların talan edilerek yapıldığı villalarda yaşıyor

 

Diğer taraftan Yılmaz Özdil, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Tarkan gibi isimler ormanlar talan edilerek yapılan villalarda yaşamına devam ediyor.

Sözünüzü tarihe not düşüyoruz

Sözkonusu ünlülerin adını ve sözlerini tarihe not düşüyoruz. O bölgelerdeki bırakın ormanlara yapılan otellere, barlara, eğlence merkezlerine ve kafelere ayak basmayı, Yılmaz Özdil, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Tarkan gibi ormanlara yapılan villalardan satın alıp almadığını zamanla göreceğiz...

İşte o isimler:

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sözü adam verir sizin adamlığınız sahipleriniz ipinizi çekene kadardır.
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mehmet kocamen

ateşe bukadar yaklaşmışken yanında cehenneme gidin olurmu.ikiyüzlü soytarılar.bunların çoğo orman talanı acarkentte oturuyor
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