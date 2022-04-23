Listedeki bazı ülkeler şaşırttı! Ukrayna'ya en fazla askeri yardım yapan ülkeler belli oldu!

24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinden bu yana Batılı birçok devlet Ukrayna'ya askeri yardımda bulundu.

Bu ülkeler arasında açık ara farkla ABD başı çekerken, kendileri de Rus tehdidi altında olan Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri de Ukrayna'ya ciddi askeri yardımda bulunuyor.

Özellikle Estonya, diğer ülkelere rağmen gayrisafi yurtiçi hasılası düşük olsa da, yaptığı yardımın yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

IfW Kiel'in aktardığı rakamlara göre, 24 Şubat-27 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna’ya en fazla askeri yardımda bulunan ülkeler şu şekilde:

Kaynak: Mepa News