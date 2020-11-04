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Dünya Listede İstanbul da var! Dünyayı bekleyen büyük tehlike
Dünya

Listede İstanbul da var! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması durumunda gelecekte dünyayı büyük bir su sıkıntısının beklediğini belirterek uyarılarda bulundu. Su sıkıntısı yaşayacak kentler arasında İstanbul'da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:40:00 -
Listede İstanbul da var! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

Doğal Hayatı Koruma Örgütü (WWF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel, susuzluk veya kötü su kalitesinden etkilenebilecek.

Örgütten yapılan açıklamada, 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının "çok yüksek su riski" olan bölgelerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

İnsanların yüzde 17'si etkileniyor

WWF uzmanlarının tespitlerine göre halen dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık yüzde 17'si olumsuz su koşullarından etkileniyor.

Listede İstanbul da var

WWF, gelecekte su sorunundan yoğun olarak etkilenecek bölgeler arasında Güney Asya, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika'nın yanı sıra Pekin, İstanbul ve Rio de Janeiro gibi kalabalık metropollerin de adını saydı.

Ağır bir bedel ödeyeceğimiz görülüyor

Araştırmayla ilgili bilgi veren WWF Uluslararası Su Kaynakları Danışmanı Theresa Schiller, "Yeni analizler ve değişiklikler yapmazsak ağır bir bedel ödeyeceğimiz görülüyor. Şehirlerde daha az su tüketme olasılığı daha yüksek olacak" dedi.

Son yıllarda kurak ve sıcak geçen yaz mevsimler

Schiller ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve doğaya dayalı çözümlere yatırım yapmak için çok geç olmadığını da sözlerine ekledi. WWF'ye göre, Almanya'daki şehirler küresel karşılaştırmada iyi konumda. Bununla birlikte, son yıllarda kurak ve sıcak geçen yaz mevsimleri veya az yağışlı kış mevsimleri Almanya için de iyimser bir tablo çizmiyor.

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