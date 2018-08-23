Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak 2018

LGS sonuçlarına göre ikinci nakil yerleştirme sonuçları da açıklandı. İkinci nakil sonuçlarıyla birlikte liseye yerleşemeyen öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşti. İkinci nakil sonuçlarına göre yine de lise ve dengi okula yerleşemeyen öğrencileri bu defa üçüncü nakil başvuruları bekliyor. Sadece 8. sınıf öğrencileri değil 9. 10. 11. sınıf öğrencileri de nakil sayesinde okullarını değiştirebilir. İşte detaylar...

MEB 2018 LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB LGS yerleştirme sonuç verilerine göre, LGS’ye katılan öğrencilerden 33 bin 694’ü ilk, 35 bin 148’i ikinci ve 27 bin 912’si ise üçüncü tercihine yerleşti. Lise nakil dönemi için ikinci nakil yerleştirme sonuçları da açıklandı. Şimdi sırada üçüncü nakil dönemi var. Peki LGS sonuçları sonrası ek kontenjan ve nakil tarihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği okulları öğrendi. Birçok öğrenci de LG yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına bilgilerini girdiklerinde ya yerleşemediklerini yada istemedikleri okullara yerleştiklerini gördüler. Peki yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. İlk iki nakil başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi üçüncü nakil başvurularında. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında 4. nakil başvuruları ise 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

8. sınıfı bitirip liseye başlayacak öğrenciler için LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) LGS tercih işlemlerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dahil oldu. 347 bin kontenjanın boş kaldığı 2018 LGS yerleştirmede, öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerini tercih etti. Merkezi yerleştirme ile LGS tercihi yapan aday sayısı 437 bin oldu.

1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 33.694

2. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 35.148

3. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 27.912

4. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 18.812

5. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 11.717

TOPLAM 127.283

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUCUNDA

TÜRÜ KONTENJAN YERLEŞEN

ADAY SAYISI BOŞ KALAN

Anadolu İmam Hatip Lisesi 28.740 28.675 65

Anadolu Lisesi 35.560 35.560 -

Anadolu Teknik Programı 19.140 19.008 132

Fen Lisesi 34.530 34.530 -

Sosyal Bilimler Lisesi 9.510 9.510 -

TOPLAM 127.480 127.283 197