Liseye telafi eğtim var mı? Lise telafi eğitimi olacak mı?

Telafi eğitim hangi sınıflar için? Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında telafi eğitimin nasıl olacağını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, “Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz. “ dedi.

Selçuk şunları dile getirdi: “Dolu dolu geçen bir yazın ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Lise öğrencilerine telafi eğitim olacak mı?

Lise telafi eğitimi var mı? Liseler için özel programlar uygulayacağız. Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız seferberlik duygusunu yaşatabilmek için telafide ben de varım diyen herkesle UDEP çerçevesinde bir araya geleceğiz. Ben şimdiden görev alan, katılım sağlayan herkese ülkemin çocukları ve geleceği adına yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için uzun sayılabilecek bir aranın ardından bugünden itibaren okullarımızda ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşıyoruz.”