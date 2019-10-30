Liselilere Beykoz’u tanıtıyorlar

Beykoz Belediyesi ilçenin köklü kültür ve tarih mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik ‘Beykoz’da Bir Gün’ gezi etkinliği başlattı. Öğrencilere kentlilik ve tarih bilinci aşılayan kültür hizmeti kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler gün boyu ilçenin doğal, tarihi ve turistik mekânlarını rehberler eşliğinde gezerek yeni bilgilerle kuşanıyor. Aralık ayına kadar sürecek programdan ilçedeki 15 liseden 5 bin öğrenci yararlanacak ‘Beykoz’da Bir Gün’ gezi güzergâhında Küçüksu Kasrı, Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Anadoluhisarı Kalesi, Anadoluhisarı Namazgâhı, Beykoz Korusu, Karlıtepe Mesire Alanı, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Polonezköy, Yuşa Tepesi, Poyrazköy, Yoros Kalesi, Riva ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yer alıyor. Beykoz Belediyesi etkinlikte ağırladığı öğrencilere gezi boyunca kahvaltı ve yemek ikramlarında bulunuyor. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, başlattıkları etkinlikle yeni nesillerin kökleriyle bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Değerli gençlerimiz ilçemizi gezerken kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmiş, bu topraklara kök salmış medeniyetimizi tanımış, entelektüel bir birikime ulaşmış olacaklar. Gezilerimize katılan tüm gençlerimize teşekkür ederken, Beykoz’da geçirecekleri tarih ve bilgi dolu bir gün diliyorum” dedi.