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Liselilerden şehit babası ile fidan dikim etkinliği

Isparta’da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atatürkçülük Kulübü öğretmen ve öğrenciler, Isparta İdare Mahkemesi Başkanı Mikail Kılıç ve Şehit Babası Ali Yiğit’in de katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:31
Liselilerden şehit babası ile fidan dikim etkinliği

Isparta’da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atatürkçülük Kulübü öğretmen ve öğrenciler, Isparta İdare Mahkemesi Başkanı Mikail Kılıç ve Şehit Babası Ali Yiğit’in de katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.


Merkeze bağlı Koçtepe Köyü mevkiindeki etkinlikte, katılımcılar tarafından sedir fidanları toprakla buluşturuldu. Düzenlenen çalışmada 250 sedir fidanı toprakla buluştu.


Etkinlikte ayrıca, katılım gösteren Orman Bölge Müdürlüğü yönetici ve personeli, öğrencilere fidan dikim ve bakımı hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:31
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