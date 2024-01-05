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Gündem Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi
Gündem

Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 13:47:00 -
Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi

Sultanbeyli'de lise öğrencileri Filistin’e destek için bayraklı koreografi yaptı. Okul bahçesinde yapılan koreografi havadan görüntülendi.

Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Filistin bayrağını koreografi ile birleştirdi. Filistin'e destek veren 50 öğrenci, "Saat başı katledilen çocuk sayısı 6", "63 basın mensubu katledildi" yazılı afişler ile tepkilerini dile getirdi.

"Yüreğimizdeki Filistin'i ortaya çıkarma gereği duyduk"

Konu hakkında konuşan Okul Müdürü Fatih Keleş, “7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Filistin'de ve Gazze'de uygulamış olduğu insanlık dışı vahşetten dolayı, yüreğimizdeki Filistin'i ortaya çıkarma gereği duyduk. Bu amaçla da okulumuzda birtakım faaliyetler gerçekleştirdik. Hem maddi destek amacıyla yardım kampanyası, hayır çarşısı gibi, kantin gelirlerinin yine Gazze'ye bağışlanması gibi birtakım faaliyetler gerçekleştirdik ki, dün itibariyle de Kızılay'a toplamış olduğumuz yardımı ilettik. Onun dışında da okulumuzun bahçesinde, yine okulumuzun çeşitli alanlarında öğrencilerimizin farkındalığını artırmak adına birtakım çalışmalar yapmış olduk” dedi.

Öğrenci Hayrunisa Eryiğit, “Önemli olanın destek veren kaç kişi olduğu değil, destek verenlerin ne yaptığını göstermek için bir bayrak koreografi hazırladık kardeşlerimiz için. Ve burada farkındalık oluşturabilmek için pankartlar hazırladık. Bütün dünyanın taşın altına elini koymasını istiyoruz ki üzerimizde taşıdığımız taşın ne kadar hafif olduğunu görelim” ifadelerini kullandı.

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