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Eğitim Liseli öğrenciler için öğretmenlere yeni yol haritası
Eğitim

Liseli öğrenciler için öğretmenlere yeni yol haritası

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde “performans görevi”, “proje hazırlama” ve “poster sunumu” gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla “sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları” hazırlayarak öğretmenlerin erişimine açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:22:00 -
Liseli öğrenciler için öğretmenlere yeni yol haritası

Derslerde anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve meydana getirme bilişsel düzeylerindeki kazanımların ölçülmesi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının çeşitliliğini artırmak hedefleniyor.

Sınıflarda “süreç odaklı” değerlendirme anlayışına göre hazırlanan “sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları”, ilk etapta tüm okullardaki lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya, matematik dersleri için uygulamaya girecek.

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