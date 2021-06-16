Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil tüm yaşamı olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle yüz yüze eğitime uzunca bir süre ara verildi. Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. 1 Haziran’da ilkokullar, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Haziran’da elektronik ortamda velilerin karnelere ulaşabileceğini söyledi. Okullar ise 2 Temmuz’da kapanacak. Peki, liselerde sınıfta kalma var mı?

Liselerde sınıfta kalma var mı? Lisede kalma olacak mı?

Liselerde sınıfta kalma olup olmayacağı merak ediliyor. Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.