Yaz tatili öncesinde öğrenciler yıl sonu sınavlarını tamamlamak üzere. Sınavlarını tamamlayanlar ise sınıflarını geçmeleri için kaç ortalamaya sahip olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, lisede kalma var mı?

Liselerde sınıfta kalma var mı 2022 | Lisede ortalaması kaç olan sınıfta kalır?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okullar 17 Haziran Cuma günü tatil olacak. Tatil öncesinde lise öğrencileri bu yıl sınıfta kalmanın olup olmayacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.