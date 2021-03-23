Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat ve 2 Mart’ta ise yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. İlk dönem sınavlarını tamamlayan lise öğrencileri 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman?

Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Milyonlarca liseli ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.