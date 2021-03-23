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Eğitim Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle yüksek ve çok yüksek riskli illerde liselerde yalnızca yüz yüze sınavlar yapılabiliyor. İlk dönem sınavlarını tamamlayanlar ikinci dönem sınavlarının tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? İkinci dönem sınavları ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:22:00 -
Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat ve 2 Mart’ta ise yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. İlk dönem sınavlarını tamamlayan lise öğrencileri 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman?

Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Milyonlarca liseli ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

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