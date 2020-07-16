  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Liseler sınavsız kaç puanla alıyor

LGS puanı olmadan liseye nasıl yerleşilir? Pek çok Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS puanı olmadan öğrenci alıyor. Milyonlarca öğrenci internette “Hangi liseye girerim?” , “LGS puanı olmadan hangi liseye girebilirim?” , “Hangi liseye kaç puanla girerim?”, “Okul puanımla hangi liseye girerim?” , “Okul puanıyla lise tercihi 2020” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:45:00 -
Liseler sınavsız kaç puanla alıyor

Okul puanıyla hangi liseye yerleşirim? | Öğrencilerin yüzde 90’ı okul puanına göre liseye yerleştiriliyor. Öğrenciler okul puanı, devamsızlık durumu ve adreslerine göre lise tercihi yapabiliyor. LGS’ye girmeyen ya da yeterli puan alamayan öğrenciler hangi liseye kaç puanla liseye yerleşebileceğini araştırıyor.

Liseler sınavsız kaç puanla alıyor

Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde öğrencilerin adresi, okul puanı ve devamsızlık durumu göz önünde bulunduruluyor. Öğrenciler sınav puanı olmayan liseler arasında tercihlerini yapacak ardından da yerleşeceği okul açıklanacak. İşte, okul puanıyla öğrenci alan okullar.

 

LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

İstanbul lise taban puanları 2020 | İstanbul Fen liseleri taban puanları
İstanbul lise taban puanları 2020 | İstanbul Fen liseleri taban puanları

Eğitim

İstanbul lise taban puanları 2020 | İstanbul Fen liseleri taban puanları

Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020
Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020

Eğitim

Sınavsız lise kayıtları ne zaman 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı