Okul puanıyla hangi liseye yerleşirim? | Öğrencilerin yüzde 90’ı okul puanına göre liseye yerleştiriliyor. Öğrenciler okul puanı, devamsızlık durumu ve adreslerine göre lise tercihi yapabiliyor. LGS’ye girmeyen ya da yeterli puan alamayan öğrenciler hangi liseye kaç puanla liseye yerleşebileceğini araştırıyor.

Liseler sınavsız kaç puanla alıyor

Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde öğrencilerin adresi, okul puanı ve devamsızlık durumu göz önünde bulunduruluyor. Öğrenciler sınav puanı olmayan liseler arasında tercihlerini yapacak ardından da yerleşeceği okul açıklanacak. İşte, okul puanıyla öğrenci alan okullar.