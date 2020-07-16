Liseler sınavsız kaç puanla alıyor
LGS puanı olmadan liseye nasıl yerleşilir? Pek çok Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS puanı olmadan öğrenci alıyor. Milyonlarca öğrenci internette “Hangi liseye girerim?” , “LGS puanı olmadan hangi liseye girebilirim?” , “Hangi liseye kaç puanla girerim?”, “Okul puanımla hangi liseye girerim?” , “Okul puanıyla lise tercihi 2020” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Okul puanıyla hangi liseye yerleşirim? | Öğrencilerin yüzde 90’ı okul puanına göre liseye yerleştiriliyor. Öğrenciler okul puanı, devamsızlık durumu ve adreslerine göre lise tercihi yapabiliyor. LGS’ye girmeyen ya da yeterli puan alamayan öğrenciler hangi liseye kaç puanla liseye yerleşebileceğini araştırıyor.
Liseler sınavsız kaç puanla alıyor
Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde öğrencilerin adresi, okul puanı ve devamsızlık durumu göz önünde bulunduruluyor. Öğrenciler sınav puanı olmayan liseler arasında tercihlerini yapacak ardından da yerleşeceği okul açıklanacak. İşte, okul puanıyla öğrenci alan okullar.
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