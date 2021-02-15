Liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Liseler ne zaman okula gidecek?

Liseler ne zaman açılacak? 9.10.11. ve 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek sorusu lisede okuyan öğrencilerce araştırılıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili bugün sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okulları için yüz yüze eğitimde ders zili çaldı.

Liseler ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başladı. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. 12.sınıflar hariç diğer lise sınıfları ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Liselerin birinci dönem sınavları ne zaman?

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.