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Eğitim Liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?
Eğitim

Liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı liselerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayaağını açıkladı. Korona tedbirleri kapsamında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan köy okullarından sonra 1 Mart’ta da ilkokul, 8. sınıflar ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. MEB, son dakika açıklamasında mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:59:00 -
Liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yeni bir karar açıkladı. 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildi. Haftada 24 ders saatini geçmeyecek

Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak. 

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.  Öte yandan; güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.

Liselerde yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim isteğe bağlı olacağı açıklandı. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak.

 

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