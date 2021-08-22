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Eğitim Liseler ne zaman açılacak? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?
Eğitim

Liseler ne zaman açılacak? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Lise öğrencileri için PCR zorunlu mu? 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi ve kendilerine aşının zorunlu olup olmayacağını araştırmaya başladı. Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:18:00 -
Liseler ne zaman açılacak? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci son bir buçuk yıldır uzaktan eğitime devam ediyordu. Yeni dönemde okulların haftanın 5 günü açık olacağı açıklandı. Lise öğrencileri ise okulla ne zaman gideceklerini ve kendilerine aşı zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğini araştırmaya başladı.  Liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimle başlayacak. Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Aşı olmayan okul çalışanları ve öğretmenlerin haftada iki kez PCR testi vermeleri gerekiyor. Bu testler devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak. Öğrencilere yönelik bir aşı ve PCR zorunluluğu şimdilik bulunmuyor. Aşı yaşı 16 Ağustos’tan itibaren tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstüne tanımlandı. Dileyen ve yaş sınırı gelen lise öğrencileri korona aşısı olabiliyor.  

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