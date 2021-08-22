Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci son bir buçuk yıldır uzaktan eğitime devam ediyordu. Yeni dönemde okulların haftanın 5 günü açık olacağı açıklandı. Lise öğrencileri ise okulla ne zaman gideceklerini ve kendilerine aşı zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğini araştırmaya başladı. Liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimle başlayacak. Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Aşı olmayan okul çalışanları ve öğretmenlerin haftada iki kez PCR testi vermeleri gerekiyor. Bu testler devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak. Öğrencilere yönelik bir aşı ve PCR zorunluluğu şimdilik bulunmuyor. Aşı yaşı 16 Ağustos’tan itibaren tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstüne tanımlandı. Dileyen ve yaş sınırı gelen lise öğrencileri korona aşısı olabiliyor.