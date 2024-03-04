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Dünya Lisede rezil görüntüler! Ayaklarını öptürdüler!
Dünya

Lisede rezil görüntüler! Ayaklarını öptürdüler!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:10:00 -
Lisede rezil görüntüler! Ayaklarını öptürdüler!

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi'nde iğrenç görüntüler ortaya çıktı. Yardım amaçlı para toplamak isteyen öğrencilerin katıldığı "yarışma" büyük tepki çekti. 50 milyondan fazla izlenen videolarda bir grup öğrencinin kapalı spor salonunda sandalyelere oturan öğrencilerin ayaklarını yaladığı ve parmaklarını emdiği görülüyor. Teksas senatörü Ted Cruz, "Bu çocuk istismarıdır" dedi.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi'nde çekilen ve mide bulandıran görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medya üzerinde 50 milyondan fazla izlenen videolarda bir grup öğrencinin kapalı spor salonunda sandalyelere oturan öğrencilerin ayaklarını yaladığı ve parmaklarını emdiği görülüyor.

Parke sahanın içinde sıraya girerek sandalyelere oturan öğrencilerin ayaklarına fındık ezmesi sürdüğü ve diğer öğrencilerin de bunları yaladığı görülürken videoda bazı öğrencilerin de arkadaşlarına tezahüratlarda bulunduğu duyuluyor.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra ise gelen tepkiler üzerine Oklahoma Eyaleti Eğitim Departmanı resmi bir soruşturma başlattı. Kurumun başındaki isim olan Ryan Walters, "Bu iğrenç. Biz Oklahoma'daki okulları bu pislikten temizleyeceğiz. Kurumumuz soruşturma başlattı" dedi.

Deer Creek Lisesi öğrencilerinin bölgede hizmet veren ve engelli çalışanlara iş veren bir işletmeye destek için bu "yarışmayı" düzenlediği öğrenildi. Yarışmaya katılan öğrencilerin 9 ile 12'nci sınıfa gittiği de kayıtlara geçti.

Bağış kampanyasında 152.830 dolar gelir elde edildiği belirtilirken okul yönetiminin önce bu çabayı takdir ettiği fakat videonun yayılmasından sonra ise bir özür mesajı yayınladığı da açıklandı. Okul yönetimi, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Çocuklarımızı korumak bizim görevimizdi ve bunu yapamadığımız için özür dileriz" duyurusunu yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teksas senatörü Ted Cruz da, "Bu çocuk istismarıdır" dedi.

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