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Eğitim Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?
Eğitim

Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

İlköğretim 8. Sınıfı bitiren öğrenciler liseye yani 9. Sınıfa geçiş yapmaktadırlar. Liseye bu yılın sonunda geçecek olan 8. Sınıf öğrencileri lisede hangi derslerin işleneceğini merak ediyor. Peki, lisede hangi dersler var?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:48:00 -
Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

Lisede hangi derslerin işleneceğini, liseye başlayacak olan öğrencilerin hatta velilerin bile merak ettiği bir konudur. Acaba 9. Sınıfta hangi dersler var? Kaçar saat ders görüyorlar. Lise bire gidecekseniz haberimizin devamını okumanız tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin detayları…

Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

Tarih - 2 saat

Coğrafya - 2 saat

Matematik - 6 saat

Fizik - 2 saat

Kimya - 2 saat

Biyoloji - 2 saat

Birinci Yabancı Dil - 4 saat

İkinci Yabancı Dil - 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat

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