Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?
İlköğretim 8. Sınıfı bitiren öğrenciler liseye yani 9. Sınıfa geçiş yapmaktadırlar. Liseye bu yılın sonunda geçecek olan 8. Sınıf öğrencileri lisede hangi derslerin işleneceğini merak ediyor. Peki, lisede hangi dersler var?
Lisede hangi derslerin işleneceğini, liseye başlayacak olan öğrencilerin hatta velilerin bile merak ettiği bir konudur. Acaba 9. Sınıfta hangi dersler var? Kaçar saat ders görüyorlar. Lise bire gidecekseniz haberimizin devamını okumanız tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin detayları…
Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?
Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat
Tarih - 2 saat
Coğrafya - 2 saat
Matematik - 6 saat
Fizik - 2 saat
Kimya - 2 saat
Biyoloji - 2 saat
Birinci Yabancı Dil - 4 saat
İkinci Yabancı Dil - 2 saat
Beden Eğitimi ve Spor -2 saat
Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat