Lisede hangi derslerin işleneceğini, liseye başlayacak olan öğrencilerin hatta velilerin bile merak ettiği bir konudur. Acaba 9. Sınıfta hangi dersler var? Kaçar saat ders görüyorlar. Lise bire gidecekseniz haberimizin devamını okumanız tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin detayları…

Lisede hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

Tarih - 2 saat

Coğrafya - 2 saat

Matematik - 6 saat

Fizik - 2 saat

Kimya - 2 saat

Biyoloji - 2 saat

Birinci Yabancı Dil - 4 saat

İkinci Yabancı Dil - 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat