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Eğitim Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?
Eğitim

Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?

2021 yılında lise ve ön lisans KPSS sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Sınava girmeyi bekleyen adaylar, yeni dönemde ön lisans ve lise KPSS sınavları için tarih bilgilerini araştırıyor. Peki, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihi belli mi? Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:30:00 -
Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?

Yeni dönem KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılması planlanan yeni ön lisans ve lise KPSS sınavları için tarih bilgileri araştırılıyor. Peki, Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?

2020 yılında KPSS ön lisans ya da lise sınavına giremeyen adaylar, yeni KPSS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

TBMM'de KPSS B grubu sınavlarının her sene yapılması için teklifte bulunuldu. Ancak söz konusu teklife destek verilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre söz konusu durum için teklif gelmesi halinde konunun görüşülebileceği ifade edildi.

Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman?

2021 yılında lise ve ön lisans KPSS sınavları düzenlenmeyecek. Söz konusu sınavlar 2022 yılında gerçekleştirilecek.

2022 yılının sınav takvimi ise ÖSYM tarafından 2021 yılının sonunda açıklanması bekleniyor.

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