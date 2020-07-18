Lise tercihleri taban puanına göre mi yüzdelik dilimine göre mi yapılacak?
Lise tercihleri nasıl yapılacak? Lise tercihlerinde taban puan mı yüzdelik dilim mi dikkate alınmalı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Peki liselere tercihler nasıl yapılacak? Lise tercihleri taban puanına göre mi yüzdelik dilimine göre mi kontenjana göre mi tercih yapılacak? Lise tercihleri puana göre mi yüzdelik dilime göre tercih yapılmalı?
Lise tercihleri taban puana göre mi yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Lise tercihlerinde taban puan mı yüzdelik dilim mi dikkate alınmalı?
Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolog Danışman Ece Tözeniş, geçen yıl ile bu yılın sonuçlarını karşılaştırdıklarında puanlar ve yüzdelik dilimlerde farklılıklar gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Örneğin geçen yıl 494 puanla 0,11 yüzdelik dilimde yer alan bir öğrenci, bu yıl 492 puanla 0,04 yüzdelik dilimde yer alıyor. Yani bu yıl öğrenciler geçen yıla göre daha az puan ve daha iyi bir yüzdelik sonuç almışlar. Puanlar çok fark edeceğinden dolayı öğrencilerin tercihlerde en fazla dikkat edecekleri konu puana göre değil, yüzdelik dilime göre tercihlerini oluşturmaları.
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