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Lise tercihleri için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 2 Temmuz’da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri bugün tamamlanacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:47
Lise tercihleri için son gün

MEB tarafından, adrese dayalı sistemle ve merkezi sınavla öğrenci alacak liseler ile pansiyonlu okullar için 2 Temmuz’da alınmaya başlanan tercihler, bugün saat 17.00’de sona erecek.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8’inci sınıf öğrencisi, adrese dayalı sisteme göre yerleşecek.

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokulları, tercih öncelikleri, okul başarı puanları, devamlılık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:47
  1. MEB
  2. Lise tercihleri
  3. son gün

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