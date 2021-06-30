Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar aldıkları puanları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Sınava girenler okulların taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini de merak ediyor. Peki, lise taban puanları belli oldu mu?

Lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021 | 2021 LGS taban puanları

LGS sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Birkaç gün içerisinde tercih ve yerleştirme kılavuzunun açıklanması ardından da işlemlerin başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu yayınlandığında okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri de açıklanmış olacak.

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