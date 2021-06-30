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Eğitim Lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021 | 2021 LGS taban puanları
Eğitim

Lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021 | 2021 LGS taban puanları

2021 LGS taban puanları | LGS sınavının puanlarının açıklanmasının ardından gözler lise tercih sürecine çevrildi. Hayalindeki okula yerleşmek isteyenler önce puanları araştırıyor ardından da okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göz atıyor. Peki, LGS 2021 taban puanlar belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 09:36:00 -
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021 | 2021 LGS taban puanları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar aldıkları puanları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Sınava girenler okulların taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini de merak ediyor. Peki, lise taban puanları belli oldu mu?

Lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021 | 2021 LGS taban puanları

LGS sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Birkaç gün içerisinde tercih ve yerleştirme kılavuzunun açıklanması ardından da işlemlerin başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu yayınlandığında okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri de açıklanmış olacak.

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Kaç puanla hangi liseye girilir? 2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

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Kaç puanla hangi liseye girilir? 2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

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