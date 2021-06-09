Lise sorumluluk sınavları ne zaman lise sorumluluk sınavı 2021 | 9, 10,11, 12. sınıflar sorumluluk sınavı tarihi

Sorumluluk sınavı ne zaman başlayacak? Kademeli normalleşme ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan yüz yüze eğitim yerini 18 Haziran tarihinden itibaren telafi eğitimine bırakıyor. Liselerde ise sorumluluk sınavlarının tamamlanmasından sonra 2 Temmuz tarihinden telafi eğitimi başlayacak. Okullar bu süreçte yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar devam edecek. Peki sorumluluk sınavı nasıl yapılacak? 9, 10 ve 11. sınıflar sorumluluk sınavına ne zaman girecek? 12. sınıfların sorumluluk sınavı ne zaman? Sorumluluk sınavı sınıf geçme notu kaç? Sorumluluk sınavı ders geçme notu kaç? İşte detaylar.

2021 lise sorumluluk sınavları ne zaman?

Sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağı MEB'in açıklaması ile belli oldu. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği sınavlar için beklenen tarih açıklandı. Alınan karara göre, ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihlerde yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

Sorumluluk sınavı nasıl yapılacak?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın tedbirleri doğrultusunda lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Düzenlemeye göre öğrenciler, 2’nci dönem her dersten tek sınav olacak.

MEB tarafından yapılan açıklamamın tamamı şöyle: “Liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi. Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.

9, 10 ve 11. sınıflar sorumluluk sınavına ne zaman girecek?

Yeni düzenlemeye göre, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs’a eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları, 1’inci dönem baz alınarak hesaplanacak.

12. sınıfların sorumluluk sınavı ne zaman?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.”

Sorumluluk sınavından kaç puan almak gerekir?

Sorumluluk sınavı sınıf geçme notu kaç? Sorumluluk sınavı ders geçme notu kaç? Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluk sınavına kalan öğrencinin başarısız olduğu ilgili dersten en az 50 puan alınması gerektiğini belirlemiştir.