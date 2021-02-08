Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 6.,7.,10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih beklenirken artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart’ta ise 81 ilde ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar okullarına dönecek. Peki, liselerde sınavlar yapılacak mı?

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise yazılıların ne zaman?

Lise öğrencilerine e karne verilmedi. İlkokul ve ortaokul sınavları geriye dönük olarak yapılmayacak. Ancak lise sınavları mart ayından itibaren yapılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte” dedi.