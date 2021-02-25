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Eğitim Lise sınavları iptal olacak mı?
Eğitim

Lise sınavları iptal olacak mı?

Sınavlar iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından yapılmayan sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Lise sınavları iptal olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:49:00 -
Lise sınavları iptal olacak mı?

1 Mart tarihi için geri sayım sona ererken, Okul ve liselerde yüz yüze eğitim için belirlenen bu tarih öncesi sınavlar konusu da öğrenci ve öğretmenlerin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz binlerce öğrenci ve velinin araştrıdığı okul ve lise sınavları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "sınavlar iptal mi, ertelenir mi" sorularına yanıt verdi.

Lise sınavları iptal olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yayınladığı yazıda öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt oldu. Koronavirüs salgınının seyrinin taki edildiğini aktaran Selçuk, köy okulları ve ana okullarında yüz yüze eğitime çoktan başlandığını; 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Sınavların yüz yüze gerçekleşebilmesi için salgın tedbirleri ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti. 'Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışma bu yüzden çok kritik.

Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

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